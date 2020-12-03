Кароль засветила грудь / instagram.com/tina_karol
Украинская певица Тина Кароль опубликовала в Instagram новый снимок.
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На фото она позирует в черном длинном платье с оголенной спиной. К камере Тина повернулась боком, приподняв одну руку. Тем самым она слегка засветила свою грудь. Стоит отметить, что у Кароль красивая фигура. В целом фото получилось очень сексуальным и женственным.
"Шикарная", "Икона", "Как же мне нравятся эти фото", "Кошечка", "Вау, горю", - написали фанаты.
Кароль засветила грудь / instagram.com/tina_karol
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