Певица восхитила поклонников новым фото.

Украинская певица Тина Кароль опубликовала в Instagram новый снимок.

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На фото она позирует в черном длинном платье с оголенной спиной. К камере Тина повернулась боком, приподняв одну руку. Тем самым она слегка засветила свою грудь. Стоит отметить, что у Кароль красивая фигура. В целом фото получилось очень сексуальным и женственным.

"Шикарная", "Икона", "Как же мне нравятся эти фото", "Кошечка", "Вау, горю", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич