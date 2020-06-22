"Опять пальцы во рту": Тина Кароль возбудила поклонников новым фото

Певица поразила поклонников своей фигурой.

Украинская певица Тина Кароль опубликовала в Instagram фото, на котором она позирует в фиолетовом костюме, лежа на полу. Стоит отметить, что образ Тины выгодно подчеркнул ее подкаченный животик.

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Поклонники отметили, что певица выглядит как цветок. Некоторые фанаты сравнили ее даже с богиней.

"Нифига ж себе, Тина Григорьевна, у меня глазной оргазм", "Опять пальцы во рту, а как же короновирус? аххахах", "Залипла на животик", "Отвал всего просто", "Этот цветок явно не должен лежать тут одна. Нужно срочно принца тьмы позвать, пусть сорвёт эту розу (Дана Балана, - УНИАН)", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, ранее Тина Кароль показала нежный образ.

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