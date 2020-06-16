Виктория Смеюха из "НеАнгелов" засветила попу в бикини

Певица показала, как отдыхает на пляже.

Певица и участница группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха показала, как развлекается на пляже.

Читайте такжеПевица Слава Каминская отправилась на пляж в свадебном платье

Певица опубликовала в Instagram фото, на которых она радостно плещется в воде и демонстрирует свою стройную фигуру в купальнике. Она подобрала для себя белый купальник с разноцветными вкраплениями на бюстгальтере.

"Солнце не выбирает кому светить и дарить своё тепло! Оно не разделяет на бедных и богатых, хороших и плохих, бедных и глупых, красивых и некрасивых", - написала Смеюха.

Также она добавила, что это все мерила, придуманные людьми, а вселенная идеальна.

"Вселенная идеальна и все созданное ею для чего-то, у всего есть своё предназначение! Будь подобно солнцу", - написала Виктория.

Как сообщал УНИАН, ранее Полякова поразила поклонников фото в купальнике.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram