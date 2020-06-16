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Виктория Смеюха из "НеАнгелов" засветила попу в бикини

16:00, 16 июня 2020
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Виктория Смеюха отдохнула на пляже / instagram.com/vikanablack

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Певица опубликовала в Instagram фото, на которых она радостно плещется в воде и демонстрирует свою стройную фигуру в купальнике. Она подобрала для себя белый купальник с разноцветными вкраплениями на бюстгальтере. 

"Солнце не выбирает кому светить и дарить своё тепло! Оно не разделяет на бедных и богатых, хороших и плохих, бедных и глупых, красивых и некрасивых", - написала Смеюха.

Смеюха показала попу / фото instagram.com/vikanablack

Также она добавила, что это все мерила, придуманные людьми, а вселенная идеальна.

"Вселенная идеальна и все созданное ею для чего-то, у всего есть своё предназначение! Будь подобно солнцу", - написала Виктория.

Смеюха показала фигуру / фото instagram.com/vikanablack

Как сообщал УНИАН, ранее Полякова поразила поклонников фото в купальнике.

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