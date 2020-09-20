Тина Кароль хочет дочь / УНІАН
Украинская певица Тина Кароль готова к новым отношениям после смерти мужа Евгения Огира.
В ее жизни уже есть место мужчинам, говорится в "Светской жизни".
"Место уже есть. Время идет все равно. Я же должна кем-то вдохновляться, кроме цветов и огородом. Я желаю всем девушкам счастья. Себя считаю еще молодой для того, чтобы найти свою пристань", - сказала Тина.
Также она призналась, что хочет дочь. При этом она сказала, что если это не произойдет с любимым человеком, то сейчас есть много других способов.
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