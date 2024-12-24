Певица была удивлена новым меню в поезде.

Тина Кароль поделилась впечатлениями от кулинарного меню в поезде "Укрзализныци", которое было разработано известным кулинаром Евгением Клопотенко. Во время путешествия певица была поражена многообразием блюд, отметив, что этот выбор блюд "сносит голову". Своими впечатлениями артистка поделилась на странице в Instagram.

Певица не смогла удержаться и обратилась к Клопотенко с просьбой остановить расширение ассортимента, поскольку его кулинарные произведения настолько вкусные, что их можно заказывать даже на ночь.

"Есть кое-что такое, что просто сносит голову набакир. Омлет из житомирских яиц, деруны из Карпат, крымскотатарский плов с говядиной, курица с подольским картофелем и овощами. И это все на ночь! Хлопотенко, остановись", - сказала Тина Кароль.

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Певица отметила, что эти блюда достаточно сытные и тяжелые, поэтому они больше подходят для дневных поездок, а не для ночных путешествий.

К слову, это меню стало популярным среди иностранных лидеров и известных личностей, которые посетили Украину во время войны, и смаковали эти блюда в поездах "Укрзализныци" на пути в Киев.

Меню для пассажиров состоит из десяти традиционных украинских блюд, среди которых борщ, сырники, ребра, тушеные в квасе, а также десерт из яблока, запеченного с брынзой, и еще много других вкусностей.

Напомним, Евгений Клопотенко заявил, что готов стать отцом в свободных отношениях.

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