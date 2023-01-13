Певица решила не мириться с выходками россиян.

Украинская певица Тина Кароль на днях вышла в прямой эфир в своих соцсетях, где показала раненого бойца, который заново учиться ходить. К эфиру подключились и россияне - они присылали певице эмодзи в виде российского флага.

Знаменитость, которая с начала полномасштабного российского вторжения осудила войну, выступала на благотворительных концертах и отказалась от своих русскоязычных песен, не сдержалась и резко им ответила.

"Все, кто присылает мне росийские флаги, идите на х*й", - четко сказала Кароль.

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В комментариях под видео украинцы написали, что Тина невероятная и добавили "Слава Украине!"

Чем Тина Кароль занимается с начала большой войны

Певица ездит по миру, где рассказывает об ужасах полномасштабной войны. Она выступает на благотворительных концертах и собирает деньги в поддержку нашей страны.

Известно, что ее сын занимался волонтерством. Он помогал беженцам в Польше и за собственные деньги покупал детям сладости.

Напомним, соблазнительная Тина Кароль заворожила стильным фотосетом.

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