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Тина Кароль взбудоражила поклонников пикантным фото

15:59, 15 мая 2020
Звезды
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Тина Кароль покорила сеть новым чувственным фото / Instagram Тина Кароль

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Свежий снимок артистка разместила в своем Instagram.

 Певица позировала в белой рубашке свободного мужского кроя, оставив незастегнутыми несколько пуговиц. Складывается впечатление, что под рубашкой у нее нет нижнего белья. 

На черно-белом фото заметно, что певица нанесла легкий макияж. Волосы она уложила плавными волнами. 

"У меня сердце замерло", - написали ей в комментариях. 

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Теги: #певица#Тина Кароль