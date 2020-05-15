Тина Кароль взбудоражила поклонников пикантным фото

На черно-белом фото заметно, что певица нанесла легкий макияж. Волосы она уложила плавными волнами.

Украинская певица Тина Кароль покорила сеть новым чувственным фото.

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Свежий снимок артистка разместила в своем Instagram.

Певица позировала в белой рубашке свободного мужского кроя, оставив незастегнутыми несколько пуговиц. Складывается впечатление, что под рубашкой у нее нет нижнего белья.

На черно-белом фото заметно, что певица нанесла легкий макияж. Волосы она уложила плавными волнами.

"У меня сердце замерло", - написали ей в комментариях.