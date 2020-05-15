Тина Кароль взбудоражила поклонников пикантным фото
15:59, 15 мая 2020Звезды
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На черно-белом фото заметно, что певица нанесла легкий макияж. Волосы она уложила плавными волнами.
Тина Кароль покорила сеть новым чувственным фото / Instagram Тина Кароль
Украинская певица Тина Кароль покорила сеть новым чувственным фото.
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Свежий снимок артистка разместила в своем Instagram.
Певица позировала в белой рубашке свободного мужского кроя, оставив незастегнутыми несколько пуговиц. Складывается впечатление, что под рубашкой у нее нет нижнего белья.
На черно-белом фото заметно, что певица нанесла легкий макияж. Волосы она уложила плавными волнами.
"У меня сердце замерло", - написали ей в комментариях.
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