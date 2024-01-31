Певица расшевелила сеть откровенными фото.

Певица тина Кароль порадовала поклонников новой фотосессией, на которой предстала в соблазнительном образе. Ее сексуальность поразила фолловеров.

Так, в кадре Кароль позирует в черном длинном платье и классических лодочках на высоком каблуке. Однако под наряд она не надела нижнее белье, поэтому можно рассмотреть ее зону декольте.

Кроме того, артистка похвасталась стройными ножками. Известно, что Кароль много лет сидит на диете, занимается в спортзале и йогой.

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"Острыми клыками ранили, сердце зажило и распустило черные розы, где не найти ни измены, ни правды. Гордая, для кого-то самовлюбленная, для себя сохранена и независима", - подписала снимки Кароль словами из своей новой песни "Троянди".

Как отреагировали пользователи сети

"Очень сильно"

"Красотка"

"Тина, вы - космос. А песня очень чувственная и нежная"

"Какая фигура! Просто невероятная"

"Прошу, оставайтесь такой, какая вы есть"

Напомним, как Тина Кароль выглядела в начале карьеры и как она изменилась.

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