Все это время певица была разной.

Сегодня, 25 января, украинская певица Тина Кароль празднует свой день рождения. Ей исполнилось 39 лет.

Дерзкая и игривая, нежная и лирическая - поклонники видели звезду разной. Предлагаем вспомнить, как менялась певица за многие годы на сцене.

Начало творчества Тины Кароль

Татьяна Либерман - настоящее имя Тины Кароль, которое она сменила в начале сольной карьеры. С детства девушка хотела петь и мечтала только о сцене. Поэтому окончила музыкальную школу по специальности "Эстрадный вокал" и начала активно участвовать в музыкальных конкурсах и фестивалях.

Петь профессионально Тина начала с Ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины. Там она была солисткой с 2004 года. А дальше карьера пошла вверх.

"Новая волна" и "Евровидение"

В 2005 Тина поехала на конкурс "Новая волна". Там девушка с вьющимися светящимися волосами и чрезвычайно сильным голосом покорила всех. Даже певица Алла Пугачева наградила ее своей именной наградой и дала 50 000 долларов. На эти средства Кароль сняла клип на песню "Выше облаков".

В 2006 году Кароль представляла Украину на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место и запомнилась европейскому зрителю.

В марте 2008 года Кароль получила звание "Самая красивая женщина Украины" по версии журнала "VIVA!". В апреле того же года "Женский журнал" назвал Кароль "Самой очаровательной женщиной Украины". В январе 2009 года Тина получила звание "Заслуженная артистка Украины".

Первое изменение образа

Со временем Кароль решила кардинально изменить свой образ и сделала короткую прическу. Все писали о том, что артистка стала более дерзкой и эпатажной.

Впоследствии она выпустила клип на песню "Зачем я знаю", где была совсем другой.

Интересно, что Кароль никогда не красилась в другой цвет, лишь могла эксперементировать с оттенками блонда.

Однако смерть любимого мужа Евгения Огира повлияла на ее образ снова.

Смерть мужа и другой имидж

После трагедии Тина решила снова изменить свой образ. Стиль певицы стал более женственным и сдержанным. Фишкой образа были элегантные платья из атласа, почти незаметный легкий макияж и красная помада.

Со временем вкус звезды изменился на откровенный и соблазнительный. Тина начала появляться на публике в латексных нарядах, которые подчеркивали ее идеальную фигуру.

После всех экспериментов Тина Кароль уже много лет подряд делает себе легкие локоны в голливудском стиле, ходит на высоких каблуках и надевает женственные наряды с декольте.

Также не изменяет звезда и красной помаде, которая уже стала ее визитной карточкой.

Напомним, ранее Тина Кароль презентовала новую песню под названием "Троянди".

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