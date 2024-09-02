Артист рассказал, в какие классы перешли его дети.

Известный украинский певец Дмитрий Монатик показался на праздничной линейке у сыновей по случаю Дня знаний. Артист поделился фотографиями с мальчиками, и впервые за долгое время показал беременную жену Ирину.

Сегодня, 2 сентября, в украинских школах стартовал новый учебный год. Сыновья Монатика учатся в престижной столичной школе и сегодня там прозвучал первый звонок.

Звездные родители решили разделить праздник с детьми и посетили школьную линейку. По словам исполнителя, 8-летний Даниил перешел в третий класс, а 7-летний Платон - во второй.

Видео дня

В своем Instagram Дмитрий опубликовал фотографию, на которой семья позировала в полном составе на фоне праздничного декора. В подписи к фото артист поздравил подписчиков с Днем знаний и пожелал терпения.

"Всех поздравляю с началом нового учебного года! Желаю всем терпения и спокойствия!" - написал Монатик.

Также певец поделился кадрами, на которых показал свою беременную жену. Заметно, что у Ирины уже довольно округлый животик и совсем скоро в их семье будет пополнение.

В комментариях поклонники поздравили звездную семью с праздником и засыпали их комплиментами:

"С Днем знаний! С началом нового учебного года!"

"Невероятные"

"Очень красивые! С первым сентября"

К слову, Дмитрий и Ирина поженились в 2012 году. Женщина работает вместе с мужем и помогает ему в создании новых хитов.

Напомним, ранее Ксения Мишина отвела сына в школу и показала фото с праздничной линейки. Сын актрисы перешел в шестой класс.

Вас также могут заинтересовать новости: