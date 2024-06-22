Инна также вспомнила слова всех, кто не верил в улучшение состояния здоровья мальчика.

Жена украинского ведущего Тимура Мирошниченко - Инна - показала трогательное видео, как за год изменился их приемный сын Марсель.

Она вспомнила, как семья преодолевала сложный путь, благодаря которому мальчик теперь может жить в полноценной семье.

"22 июня 2023 года. Мы стоим в зале суда, держимся за руки и плачем, потому что только что суд объявил, что Марсель официально наш сын! Плачем, потому что понимаем, что прошли очень сложный путь к этому. Плачем, потому что никто не верил в него до нас. Плачем, потому что знаем, что сделаем его счастливым! "Это сложный случай, нет никаких гарантий", - говорили нам. "Посмотрите на него через год...", - ответил тогда Тим", - написала Инна и показала видео-трансформацию Марселя в своем Instagram.

Она также отметила, что сейчас есть улучшения с состоянием здоровья сына. Марсель смог преодолеть сложные диагнозы и за год в их семье почти догнал сверстников. Об этом Инна написала так:

"Всего год, который исцелил жизнь! Это феноменальные изменения. Он ходит, бегает, ездит на самокате. Из мальчика, который не имел эмоций и всего боялся, Марс превратился в хохотуна, который стремится изучать все безостановочно! Хочет объятий, бежит, чтобы поцеловали коленку после удара, засыпает на груди родителей. Такие простые вещи, которые говорят о привязанности! Привязанность, которую мы строили шаг за шагом, несмотря на все сложности. Этот год был тяжелым. Но когда мы видим результат, то не можем сдержать слез счастья".

К слову, в 2018 году у Тимура и Инны родилась первая дочь Мия. Уже через год на свет появился сын Марко. В 2023 году супруги приняли решение об усыновлении и забрали в семью мальчика Марселя.

Напомним, недавно стало известно, что Тимур и Инна Мирошниченко готовятся стать родителями в четвертый раз.

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