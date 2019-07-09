В третьем сезоне хитового сериала «Очень странные дела» сыграл актер украинского происхождения
16:03, 09 июля 2019Звезды
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Звезда сериала свободно разговаривает на украинском, английском и русском языках.
В сериале "Очень странные дела" сыграл украинец / Instagram, alec_utgoff
В третьем сезоне фантастического сериала «Очень странные дела» (Stranger Things) снялся 33-летний британский актер Алек Утгоф (Олег Утгоф), рожденный в Украине.
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Утгоф исполнил в сериале роль ученого Алексея Смирнова.
Актер родился в Киеве в 1986 году, а в 1997, в возрасте 11 лет, уехал в Лондон. Его родители и сегодня живут в Киеве. Утгоф свободно разговаривает на украинском, английском и русском языках.
Ранее сообщалось, что третий сезон популярного сериала "Удивительные чудеса" бьет рекорды по просмотрам. Все восемь новых эпизодов сериала Netflix были выложены 4 июля.
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