Ведущая уже отреагировала на новый приговор оккупантов.

Власти страны-агрессора никак не успокоятся и продолжают мстить телеведущей и актрисе Татьяна Лазаревой, после 2022 года уехавшей из России и поддержавшей Украину в войне. На этот раз россияне, которые ранее признали звезду террористкой, заочно ее осудили.

Жители страны-оккупанта бьются в истерике, что Лазарева после всех угроз и присуждений различных статусов, в частности, "иностранного агента" в 2022 году, продолжает открыто осуждать путинский режим. Как сообщают пропагандистские СМИ, теперь они решили заочно приговорить знаменитость к 6,5 года заключения.

Осуждение заочное, поскольку ведущая сейчас живет за границей. Причиной приспешники Путина назвали "публичную пропаганду терроризма" Татьяной. Правда, похоже, на саму актрису это никак не повлияло. Она в очередной раз с юмором отреагировала на истерический поступок россиян и отметила уже "празднует новый статус", и поделилась кадром из ресторана в своем Instagram.

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Также женщина вышла на связь из Германии и рассказала, что получила немало слов поддержки от своих поклонников после так называемого осуждения. Подписчики призвали Лазареву не обращать внимания на кровавых преступников из РФ.

"Мне пишут со словами поддержки и говорят не обращать внимание на всевозможных дурачков, что я и делаю с удовольствием уже в который раз", - сказала актриса.

Отметим, что в первые дни большой войны артистка находилась в Киеве. После некоторого периода проживания в Украине она выехала в Испанию. Находясь в Европе, она начала открыто критиковать политику Кремля и осуждать террор захватчиков в Украине.

Напомним, ранее Татьяна Лазарева призналась, почему развелась с мужем-комиком после 26 лет отношений. Ведущая призналась, что они переживали кризис в браке.

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