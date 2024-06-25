Ведущая рассказала о проблемах в браке.

Известная телеведущая и актриса Татьяна Лазарева, которую осудила путинский режим и признана в РФ "иноагентом", развелась с мужем - комиком Михаилом Шацем. Она рассказала, что стало причиной разрыва их отношений.

Как известно, пара в браке 26 лет. У них родилось двое детей, однако последние годы супружеской жизни были сложными для Татьяны. Поэтому звезды развелись в январе 2024 года. Стоит указать, что вместе они выступили против вторжения в Украину и эмигрировали за границу. За это Шац, как и Лазарева, был также признан "иноагентом" в стране-агрессорке.

Что касается разрыва отношений, то актриса возлагает вину на экс-супруга. Она призналась, что Михаил предал ее.

"Он меня предал и бросил. Не выбрал друга. Больше всего мне жаль, что у меня не стало такого близкого друга. Он был самым близким для меня человеком, но друзья не врут, не обманывают", - поделилась Татьяна.

Несмотря на то, что после развода артистов прошло немного времени, Лазарева подчеркнула, что не испытывает чувств к Шацу. Ведущая добавила, что комик стал чужим для нее человеком.

"Действительно, у нас с ним очень разладились отношения. И было много чего, о чем я, конечно, не расскажу никому, после чего я просто перестала ему полностью доверять. Все, что бы он мне ни сказал сейчас, - я этому уже не верю, потому что лжи было слишком много за эти годы. А зачем мне такой человек? Не нужен", - сказала актриса.

К слову, Лазарева известна благодаря комедийному сериалу "33 квадратных метра" и шоу "Хорошие шутки". 24 февраля 2022 года звезда была в Киеве, и еще долгое время оставалась в украинской столице. Она уже более 2 лет публично выражает свою антивоенную позицию и осуждает кровавый режим Кремля. За это актрису в России подали в розыск и признали террористкой.

Напомним, ранее оккупанты наказали Татьяну Лазареву за ее антивоенную позицию.

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