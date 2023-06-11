Певец публиковал фото с Каменских и рассказывал, чем занимается в Украине, а затем "снес" свой пост.

Певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) рассказал о жизни в Киеве. Недавно он сообщал, что снова вернулся в Украину.

Артист разместил в Instagram фото с Настей Каменских. Он рассказал, как проводит время со своей женой. Помимо этого, в своем посте Потап жаловался на обстрелы и тревоги в Киеве.

"Как любая влюбленная пара, мы счастливы иметь возможность уделять время и внимание только друг другу. Когда мы вместе, то все время проводим вместе. Готовим еду, валяемся под одеялом, обнимаемся. А ночью теряем нервные клетки от ракетных обстрелов и тревог", - писал артист.

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Однако вскоре певец почему-то "снес" свой пост. Потап удалил фото и текст, в котором говорил о жизни в столице.

Тем не менее скриншоты публикации Потапа остались в сети. Ими делились фан-паблики и СМИ. Почему артист внезапно "передумал" и все удалил - остается загадкой.

Где сейчас Потап

Во время полномасштабной войны Потап какое-то время находился за границей. Однако он приезжал в Украину и занимался благотворительностью. За границей артист давал концерты и собирал деньги на помощь нашей стране.

Недавно же стало известно, что Потап снова вернулся в Украину. Он показался в Киеве. Несколько дней назад артист рассказывал в Isntagram, что встретился с женщиной из Гостомеля, которой он помог восстанавливать дом после обстрелов.

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