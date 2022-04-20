Екатерина родила ребенка в августе 2021 года.

19 апреля 2022 года младшему сыну звездного семейства Горбунова и Осадчей исполнилось 8 месяцев. В честь этого родители показали снимки со своим сыном, и заявили, что теперь он является ребенком войны.

Публикации были обнародованы в Instagram.

"Даниилу сегодня 8 месяцев и уже почти два из них идет война. Он не запомнит взрывов и сирен, в его памяти не отчеканены слезы близких. Но когда вырастет, будет знать эти события в подробностях, и знать, какой ценой украинцы завоевали его страну! Расти, сынок! Победа скоро", - написала Екатерина Осадчая в своем профиле.

"Теперь ты ребенок войны! Когда ты вырастешь, ты будешь изучать в школе эти самые страшные в истории Украины страницы! А мы с мамой будем тебе рассказывать о ней, чтобы такого больше никогда не повторилось", - добавил Юрий Горбунов.

Отметим, Даниил - второй ребенок телеведущих. Также у них есть старший сын Иван, который родился в 2017 году.

Напомним, ранее были названы 30 украинских артистов, которым запретили въезд в Россию на 50 лет.

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