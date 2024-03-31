Он признался, что ему страшно ехать на передовую.

Супруг певицы MamaRika и шоумен Сергей Середа ответил, почему за два года полномасштабной войны не решился пойти на фронт. По его словам, в начале войны, когда его супруга с сыном уехали за границу, он хотел пойти добровольцем, но потом передумал.

На YouTube-канале "Розмова" он честно признался, что боится идти воевать.

"Мы вот сейчас здесь сидим и не боимся? Да мы 100% боимся. И это в первую очередь. У меня есть страх. Я не собираюсь никого здесь обманывать. Буду я там полезен или не буду, это уже десятый вопрос. Имею ли я права туда идти или не имею? Или типа лучше я за кого-то, кто там? Конечно, нет", - высказался шоумен.

Он добавил, что сейчас его главная задача - максимально помогать своей стране и тем, кто находится на войне.

"Это то, что я могу. Боюсь? Да, боюсь. Я не собираюсь сейчас в первую очередь выпячивать такие фразы, типа: "От меня больше пользы здесь, чем там". Ну, это все и так понятно. Человек, у которого находится муж, брат или сын там, эти твои фразы ему до… Человек чувствует несправедливость в первую очередь. Те, кто там, - это настоящий цвет нации. Это настоящие герои. И это те люди, которыми мы должны действительно гордиться. Они в отличие от нас смогли. Они пошли", - добавил Середа.

Напомним, ранее известный украинский писатель пошел на фронт.

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