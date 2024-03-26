Он написал об этом в соцсети.

Известный украинский писатель, переводчик и автор научно-популярного YouTube-канала под названием "Твоя Подпольная Гуманитарка" Остап Украинец пополнил ряды ВСУ.

О своей мобилизации 30-летний мужчина сообщил сегодня, 26 марта, на странице в Facebook и расписал, что дальше будет с его творческими работами.

"Итак, общество. Я окончательно мобилизовался, уже в учебном центре. Это значит, что вся мужская часть Гуманитарки сейчас в ВСУ. То есть видео в ближайшее время не будет. А книжки будут, но ясно, что медленнее. Всего в Гуманитарке осталась только Катря и на ней издательство. Я еще не знаю, что будет с моими текущими переводами, но, видимо, что они не будут делаться", - написал Остап.

Видео дня

Он добавил, что пока привыкает к новым реалиям жизни, однако все проблемы будет решать постепенно.

"Сейчас разбираюсь, в какой части в конце концов буду служить и решаю админвопросы. Вроде есть вариант, но это еще в процессе. А там будет видно", - отметил Украинец.

К слову, Остап пишет в жанрах исторической прозы и фэнтези. Первый рассказ "Маланка" он опубликовал в 2017 году, позже его рассказ "Адвент" высоко оценили на форуме во Львове. Писатель мечтает развивать украинское издательство, чтобы люди могли потреблять качественное отечественное творчество.

Напомним, недавно стало известно, что писатель Сергей Жадан решил мобилизоваться.

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