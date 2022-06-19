Телеведущая подарила ребенка Владу Топалову.

В марте 2022 года опальная телеведущая и певица Регина Тодоренко объявила о второй беременности. Она вышла на связь с поклонниками и показала уже достаточно большой животик.

Сейчас же звезда в своем Telegram-канале обнародовала фото, на котором везет детскую коляску. Вероятно, певица уже родила второго ребенка, хоть официально об этом пока не сообщила.

"Тренирую забытый навык. Уже многое забылось", - подписала снимок Тодоренко.

Поклонники предполагают, что Тодоренко родила девочку. А подогрело слухи об этом то, что недавно "голубка мира" рассказывала своему 4-летнему сыну Михаилу о том, чем девочки отличаются от мальчиков.

Напомним, одесситка Регина Тодоренко упорно молчит о войне в Украине. На почве хейта она решила выпустить песню "Он за мной", в которой попрощалась со своими родными из Одессы и отметила, что ее супруг - самый важный для нее человек.

Позже, в день рождения Регины, ее мама впервые к ней обратилась. Женщина сказала, что одесская семья очень любит Регину и ждет ее домой.

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