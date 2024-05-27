Сын певицы заметно подрос.

Популярная украинская певица Татьяна Решетняк, более известная как TAYANNA, впервые за долгое время поделилась фотографией с сыном.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала несколько кадров, на которых она показалась вместе с 11-летним Даниэлем. Звездная мама и парень снялись в профессиональной фотосессии. На снимках TAYANNA позировала в черном платье, а сын - в классическом и джинсовом костюме.

Заметно, что мальчик сильно подрос и решил сменить прическу, теперь у него пышная шевелюра.

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В подписи к фото Решетняк затронула важную тему, она отметила важность проведения времени с родными. По словам звезды, сейчас нужно как никогда ценить близких и наслаждаться жизнью.

"Мы часто забываем о том, что настоящее счастье скрывается в простых вещах - в совместных прогулках, смехе, разговорах и объятиях. Сейчас, как никогда, мы должны ценить каждое мгновение, проведенное с семьей и друзьями. Находите радость в мелочах и помните, что самое ценное в жизни - это люди, которые рядом с нами", - подчеркнула TAYANNA.

Напомним, ранее Татьяна Решетняк едва не загремела в тюрьму. Исполнительница рассказала, что произошло.

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