Актер похвастался новыми татуировками в своем Instagram-блоге.

Украинский актер театра и кино Тарас Цымбалюк поделился с поклонниками снимками, сделанными в тату-салоне. Знаменитость решил украсить свое тело новыми татуировками - обе расположены на правой ноге. Первая - изображение сокола, вторая - что-то, похожее на копье.

"Обожаю посетить своего друга и набить, как мы с ним это называем, очередной "партак", - прокомментировал артист.

Тарас уточнил, что данные рисунки не несут никакого скрытого смысла: "Просто искал птицу для этого места".

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Кто такой Тарас Цымбалюк

Украинский актер театра и кино. Наиболее известной работой является роль в сериале "Крепостная", однако и помимо этой костюмированной драмы у Тараса было немало интересных и запоминающихся проектов.

Начинал он с того, что увлекался игрой в КВН, когда учился в гимназии. Кроме того, с детства парень занимался бальными танцами, дзюдо и боксом. Цымбалюк поступил в театральный университет, который и открыл ему путь к блистательной карьеры.

Одной из самых известных его ролей стала роль кузнеца Назара в сериале "Крепостная". Также он снимался в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Супер копы", "Полкан", "Встреча одноклассников" и других.

Ранее УНИАН писал, что актер Цымбалюк "проехался" по мужчинам-беглецам.

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