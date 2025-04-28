Звезды снова подогрели интерес публики к своим отношениям и намекнули на романтическую связь между ними.

Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, которого заподозрили в новом романе, снова подогрел слухи об отношениях с коллегой. Нового главного героя шоу "Холостяк" заметили в компании украинской актрисы, с которой они вместе прогуливались по городу.

Как известно, в сети ходят слухи, что у артиста тайный роман со звездой картин "Формула любви", "Мавки", "Алмазная корона" Еленой Светлицкой. Первым об этом рассказал блогер-сплетник Богдан Беспалов. Он со ссылкой на собственные источники сообщил, что между актерами якобы бушует "настоящая страсть". Более того, тогда звездный обозреватель утверждал, что актриса даже станет участницей 14 сезона "Холостяка".

Сейчас артисты много времени проводят вместе. Они играют в одном спектакле "Основной инстинкт", с которым гастролируют по городам Украины. В нем они, кстати, также перевоплощаются во влюбленную пару. Во время одной из поездок звезд застали на прогулке, пишет издание ТСН.

Видео дня

Инсайдер прислал журналистам видео, на котором Цымбалюк и Светлицкая прогуливались по городу, при этом держась за руки. По его словам, кадры были сняты еще в начале весны во Львове.

Сами актеры пока никак не комментируют свои возможные отношения. Однако в Telegram-канале "Злива" распространили еще больше информации о романтической связи между Тарасом и Еленой. Автор поста отмечает, что парочку неоднократно видели вместе в ресторанах и отелях. Официанты утверждают, что они не скрывали свои чувства.

"Пара совсем не прячется, их заставали за кулисами чуть ли не всех домов культуры и театров, где были гастроли совместного спектакля. Нам пишут официанты ресторанов и работники отелей о том же", - пишут в Telegram-канале "Злива".

Напомним, ранее украинский актер-воин "разнес" новый сезон "Холостяка" с Цымбалюком. Даниил Мирешкин не понимает, почему в реалиях войны шоу продолжает существовать. Он также убежден, что сейчас на телевидении должны транслировать не только развлекательные программы, но и полезные для общества.

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