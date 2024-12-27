Известный украинский актер, звезда сериалов "Поймать Кайдаша" и "Женский доктор" Тарас Цымбалюк впервые отреагировал на слухи о расставании с избранницей. Знаменитость не стал комментировать их возможный разрыв, а опубликовал новые кадры с девушкой, которыми все объяснил.
Как известно, в декабре распространились слухи, что артист больше не состоит в отношениях с дизайнером, бизнесвумен и ресторатором Светланой Готочкиной, с которой закрутил роман в начале полномасштабного вторжения. Причиной таких сплетен стало то, что пара отписалась друг от друга в соцсетях.
А также Светлана не поздравила публично бойфренда с днем рождения, которое он праздновал на днях, и вообще, в сети они не упоминали друг о друге. В то же время ни один из партнеров официально не подтверждал их разрыв.
На этот раз актер решил поставить точку в слухах и намекнул, что никакого расставания не было. В своем Instagram он опубликовал "сториз", на которых засветилась Готочкина. Парочка развлекалась в парке аттракционов, в частности, на камеру попал момент, как они катались на машинках. Раскрывать подробности их отношений он не стал, но дал понять, что на данный момент в их отношениях все хорошо.
Стоит указать, что и сама бизнесвумен подогревает интерес поклонников к их паре. Накануне в своем TikTok Готочкина запостила видео, на котором показалась с Цимбалюком. Вместе они танцевали трендовый в соцсети танец.
Правда, подпись к юмористическому видео была неоднозначной. Светлана написала: "Если не знаешь чем заняться, просто пригласи друзей в гости". Возможно, Цымбалюк и Готочкина все же разорвали отношения, но сейчас поддерживают связь и остались друзьями.
Отметим, что актер и предпринимательница закрутили роман во время полномасштабного вторжения. Тарас впервые объявил об их отношениях в декабре 2023 года. А в июле этого года пара отмечала вторую годовщину их отношений.
Напомним, ранее возлюбленная Тараса Цымбалюка сделала заявление после намеков на их расставание. Светлана Готочкина опубликовала интригующее сообщение.