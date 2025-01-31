Актер посвятил родному человеку пост в сети.

Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, который снимался в картинах "Поймать Кайдаша", "Когда ты выйдешь замуж?", "Конотопская ведьма", поделился семейным контентом в сети. Артист публично обратился к своему папе по случаю особого праздника.

Знаменитость сообщил в своем Instagram, что приехал в родной город на выходные - Корсунь-Шевченковский, Черкасской области. Причиной для приезда стал день рождения его папы Василия Васильевича. Мужчине, как отметил Тарас, 31 января исполнился 71 год.

Кинозвезда поделился милым кадром с папой, на котором они позировали в объятиях возле авто на улице. В подписи к снимку Цымбалюк оставил трогательное обращение к родному человеку. В частности, он отметил, что отец прекрасно выглядит в 71 год, а также поблагодарил его за все, что он для него сделал.

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"С днем рождения, папочка! На свой 71 год бытия ты прекрасно выглядишь! Спасибо тебе за все. P.S. Закреплю здесь песенку твоей любимой группы! Кстати, за любовь к клевой музыке - отдельная благодарность", - написал артист.

А накануне Цымбалюк показал свою семью в полном составе. Он опубликовал фотографию с мамой и папой. Знаменитость и его родные провели время вместе в Корсуне, но как именно, актер не указал.

"Выгуливал сегодня молодежь", - с юмором рассказал Тарас и оставил смайлик в форме красного сердца.

Кстати, подписчики звезды уже также присоединились к поздравлениям и оставили много пожеланий для отца Тараса. Среди комментариев были также поздравления его коллег - актрис Натальи Денисенко, Ольги Сумской и других:

"Сердечные поздравления господину Василию! Долгих лет в любви и согласии!"

"С именинником. Крепкого здоровья и долгих счастливых лет жизни папе. Благополучия и счастья всей вашей семье"

"Василий Васильевич! Многая лета, будьте здоровым и счастливым! Любим вас, вы замечательный"

Напомним, ранее Тарас Цымбалюк после слухов о разрыве с избранницей рассказал о личной жизни. Актер признался, что конец прошлого года был очень сложным для него.

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