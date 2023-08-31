Назар Грабар служил вместе с братом.

Известный танцор Назар Грабар, который с начала полномасштабного вторжения России вместе с братом вступил в ряды ВСУ, откровенно рассказал, почему решил защищать Украину. Также артист, прославившийся как участник команды певицы Светланы Лободы, отметил, что сейчас мужчинам довольно тяжело.

"Мужчинам непросто в этом мире, тем более сейчас... На мужчинах много ответственности... Такие альфачи, которые не плачут, 24 февраля были в очереди на границу. А такие мужики, как артисты, модели, музыканты, как мой брат, пошли в военкомат, мобилизовались... Вот говорят: "Ну ты же пошел за Украину, за волю". Что для тебя Украина, что для тебя страна? Это твоя семья. Ты думаешь, я шел в военкомат, потому что думал, что есть конституция, флаг и гимн? Нет! Я из Бучи, у меня есть мама и брат, и я не допущу того, чтобы с ними произошло то, что происходило в Буче, в Мариуполе. Поэтому мне нужны оружие и навыки, а получу я их там (на фронте - УНИАН), и все", - рассказал Грабар в новом подкасте "Розлючена" блогерши Алины Шаманской.

По словам артиста, он не ненавидит мужчин-беглецов. Однако Грабар устал от вопросов, почему он пошел на войну. По словам танцора, он не мог не пойти, а потому не понимает тех, кто считает иначе.

Также артист, который получил на фронте ранение и потерял своего родного брата, признался, что ему даже предлагали уехать из Украины. Впрочем, Грабар отказался от побега, а вместо этого попросил о помощи для своих сослуживцев.

"Мне предлагали уехать из Украины законным и незаконным путем очень много раз. Но когда этот человек спросил у меня, это очень влиятельный человек, а я говорю: "А можно попросить что-то другое... У нашей роты нет амуниции". И он закупил для нас 90 касок и 90 бронежилетов", - рассказал Грабар.

Назар Грабар воевал на фронте - что известно

В начале полномасштабной войны РФ против Украины Грабарь пошел в военкомат. Он воевал вместе со своим братом. В апреле 2023 года артист получил на фронте тяжелое ранение. Впоследствии стало известно, что когда Грабара вывезли в больницу, его брат погиб на позициях.

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