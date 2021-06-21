Итальянский бизнесмен Джанлука Вакки продолжает делиться с поклонниками семейными фотографиями.
На странице в Instagram танцующий миллионер опубликовал свежее фото с дочкой Блу Иерусалимой ко Дню отца.
На фотографии Вакки лежит на покрывале вместе с дочкой на руках.
Также "танцующий миллионер" сопроводил снимок трогательной подписью. "Вместе смотрим в небо", - написал Вакки. Он отметил, что каждый день благодарит небо за дочь. "Такое же небо я хочу подарить тебе в этой жизни, такое же небо, из которого однажды я буду смотреть на тебя, защищая тебя со всей моей любовью", - написал Вакки.
"Ты сошла с этого неба, моя светящаяся звезда, осветившая мой путь, мой благословенный Ангел, который показал мне другую сторону жизни", - поделился с подписчиками мужчина.
"Я люблю тебя, моя принцесса, и поздравляю себя с Днем отца", - написал Вакки.
Поклонникам понравилось семейное фото Вакки. Они засыпали его поздравлениями с Днем отца.
Кто такой Джанлука Вакки
Джанлука родился 5 августа 1967 года в Болонье в зажиточной семье.
Джанлука Вакки стал известен благодаря видео, в котором он танцует со своей девушкой (на тот момент) Джорджией Габриэле на борту яхты под музыку Рики Мартина.
В 2016 году ролик сделал его звездой Instagram, с каждым днем его популярность все возрастала.
27 октября 2020 года его возлюбленная Шэрон Фонсека родила ему дочь. Это первый ребенок у 53-летнего миллионера.
Вас также могут заинтересовать новости
- Знаменитый "танцующий миллионер" Джанлука Вакки впервые стал отцом (фото)
- "Танцующий миллионер" Джанлука Вакки показал фото с трехмесячной дочкой
- "Танцующий миллионер" Джанлука Вакки показал фото с женой и маленькой дочкой
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram