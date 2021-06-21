Поклонникам понравился снимок Вакки с дочерью ко Дню отца.

Итальянский бизнесмен Джанлука Вакки продолжает делиться с поклонниками семейными фотографиями.

На странице в Instagram танцующий миллионер опубликовал свежее фото с дочкой Блу Иерусалимой ко Дню отца.

На фотографии Вакки лежит на покрывале вместе с дочкой на руках.

Также "танцующий миллионер" сопроводил снимок трогательной подписью. "Вместе смотрим в небо", - написал Вакки. Он отметил, что каждый день благодарит небо за дочь. "Такое же небо я хочу подарить тебе в этой жизни, такое же небо, из которого однажды я буду смотреть на тебя, защищая тебя со всей моей любовью", - написал Вакки.

"Ты сошла с этого неба, моя светящаяся звезда, осветившая мой путь, мой благословенный Ангел, который показал мне другую сторону жизни", - поделился с подписчиками мужчина.

"Я люблю тебя, моя принцесса, и поздравляю себя с Днем отца", - написал Вакки.

Поклонникам понравилось семейное фото Вакки. Они засыпали его поздравлениями с Днем отца.

Кто такой Джанлука Вакки

Джанлука родился 5 августа 1967 года в Болонье в зажиточной семье.

Джанлука Вакки стал известен благодаря видео, в котором он танцует со своей девушкой (на тот момент) Джорджией Габриэле на борту яхты под музыку Рики Мартина.

В 2016 году ролик сделал его звездой Instagram, с каждым днем его популярность все возрастала.

27 октября 2020 года его возлюбленная Шэрон Фонсека родила ему дочь. Это первый ребенок у 53-летнего миллионера.

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Автор: Иван Бойко