Итальянский бизнесмен Джанлука Вакки продолжает делиться с поклонниками семейными фотографиями.
На странице в Instagram танцующий миллионер опубликовал свежее фото с дочкой Блу Иерусалимой. На фотографии Вакки стоит, держа на руках маленькую дочку.
Также "танцующий миллионер" сопроводил снимок трогательной подписью. "Ты моя жизнь", - написал Вакки.
Поклонникам понравился семейный снимок Вакки. Они засыпали его комплиментами в адрес ребенка.
Кто такой Джанлука Вакки
Джанлука родился 5 августа 1967 года в Болонье в состоятельной семье.
Джанлука Вакки стал известен благодаря видео, в котором он танцует со своей девушкой (на тот момент) Джорджией Габриэле на борту яхты под музыку Рики Мартина.
В 2016 году ролик сделал его звездой Instagram, с каждым днем его популярность все росла.
27 октября 2020 года его возлюбленная Шэрон Фонсека родила ему дочь. Это первый ребенок у 53-летнего миллионера.
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