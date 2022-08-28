Фолловеры призвали ее уезжать из РФ, так как там она больше никому не нужна.

Российская звезда Алла пугачева недавно вернулась в Россию и успела заглянуть в магазин модной одежды. Но поклонникам Примадонны это не понравилось.

Так, певица позировала на снимке в джинсах-клеш и белой рубашке, слегка заправленной в джинсы. Под такой образ она подобрала белые кеды и темные солнцезащитные очки.

"Приехала порядок наводить. В моей голове, в вашей голове", - говорится в подписи к фото.

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Но такое стремление Пугачевой поклонники не оценили. Она призвали ее уезжать из России, которую она покинула вместе с мужем и детьми в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Прямо напугали, порядочная вы наша", "Интересно, а у мужа в голове пытались порядок навести?", "Никому ты теперь не нужна", "Уезжай обратно", "Смотреть не хочется", "А порядок должен каждый наводить в своей голове сам", - пишут фолловеры в комментариях.

Напомним, Алла Борисовна Пугачева вернулась в Москву. Об этом сообщил ее близкий друг, российский дизайнер Игорь Гуляев. Он выложил видео, как Примадонна выходит из лимузина, открывая дверь ногой.

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