Солист группы LATEXFAUNA Дмитрий Зезюлин в интервью УНИАН рассказал об аккаунте на OnlyFans для помощи ВСУ, о свиданиях с девушками, и клипе "Массандра", который наделал шума в сети.

Вы активно выступаете на благотворительных концертах. Какую самую большую сумму удалось собрать?

Самую большую сумму мы собрали во время американского тура - 2 миллиона. Не много, не мало, но это самая большая сумма, которую нам приходилось держать в руках(смеется). На самом деле мы не держали эти деньги в руках, а просто привезли в Украину.

Какой момент на концерте вам запомнился больше всего?

Если говорить о донатах, то больше всего запомнилось то: что в каждом европейском городе во время тура мы покупали какую-то дешевенькую гитару. На этой гитаре я играл акустическую песню "Левада", а потом этот инструмент разыгрывал за донат для ВСУ. Но, приехав в Париж, мы не нашли дешевой гитары. Мы зашли в магазин, где продавались уже подержанные гитары, но они очень много стоили. Самая дешевая стоила 700 евро. Звучала она очень классно: жаль было ее отдавать, но мы должны были. На аукционе я сказал зрителям, что если тому, кто ее купит, не жалко будет мне ее подарить, то я с радостью ее приму. Так, один господин по имени Игорь, который сам из Киева, выиграл эту гитару за 5 или 6 тысяч евро, а потом в гримерке мне ее подарил. За что я ему и его жене Кате очень благодарен. Эта гитара теперь висит у нас на студии, мы брынчим на ней и что-то даже записываем.

У вас есть аккаунт на OnlyFans. Почему решили его завести? На чем вы заработали больше всего?

Когда мы заводили OnlyFans, мы сразу сказали, что все заработанные там средства мы будем переводить на нужды Вооруженных сил Украины. Завели аккаунт для того, чтобы собрать деньги на дроны, что мы собственно и сделали. В последнее время мы немного "забили" на него, но обещаем, что совсем скоро вернемся к нашему аккаунту. Но деньги туда до сих пор капают.

Но больше всего мы заработали именно на концертах(смеется).

Как ваши семьи относятся к вашему OnlyFans и откровенным клипам?

Да абсолютно нормально, это же искусство, а не порнография.

Много ли девушек предлагают вам свидания? Как относитесь к этому? Где с вами можно познакомиться?

Нам много предлагают свиданий. Девушки даже хотят приехать к нам в отель, и то, и се. Но мы не всегда соглашаемся на эти предложения. Можно подойти к нам на улице познакомиться. Довольно часто люди подходят, фотографируются, общаются.

Да, иногда нам предлагают разврат, но мы не всегда на это соглашаемся.

Ваш клип на песню "Массандра" наделал шума. Как возникла идея и какой была ключевая цель? Трудно ли было снимать откровенные сцены?

Это и была наша цель - наделать шума. Снимать клип было не трудно, ведь это работа. Это как кино, когда тебе не всегда нужно делать именно то, что люди потом увидят на экране. Кстати, на нашем OnlyFans вы можете увидеть бэкстейдж всего за 10 долларов в месяц.

Что касается идеи, то ее мне предложил наш режиссер Инди Хайят. Он мне позвонил и сказал, что у него есть классная идея для клипа, и на нее могу согласиться только я, потому что никто другой на это не пойдет. Он сказал, что нужно будет петь только куплеты, а вместо припева лизать женскую писю. Я сказал, что я в деле, и мы сняли этот клип за шесть дублей. Больше снять возможности не было, потому что делали мы это на пленку. К счастью, у меня это получилось. Вскочил в последний вагон, так сказать.

Какие у вас планы на ближайшее время?

Планы всегда писать песни и их издавать. Возможно, зимой мы поедем в благотворительный тур по Европе.

Кстати, 19 октября мы устроим большой сольный концерт в Stereo Plaza и исполним любимые развратные хиты и представим новые горячие композиции. Это будет шоу страсти, драйва и обнаженных эмоций. После этого концерта у нас будет тур по Украине. Будем ждать всех желающих!