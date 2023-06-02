Певица подыграла российской пропаганде.

Скандальная певица Таисия Повалий, которая живет в РФ и поддерживает путинский режим, разгневала украинцев. Она опубликовала новый пост в Instagram и заявила о своей "героической работе".

Повалий рассказала, что выступила в РФ с детьми из Донбасса. По словам певицы, это всколыхнуло ее "воспоминания". Она перечислила фейки российской пропаганды, пытаясь выдать их за правду.

"Не укладывалось в голове, как племянник пошел на Донбасс воевать, где живет родня!.. Я героически работала над собой, понимая, что человечество зашло в тупик и только духовный мир может дать шанс человечеству на спасение", - утверждает путинистка.

Видео дня

Повалий также заявила, что в глазах ребенка, с которым она познакомилась, она увидела себя. По мнению певицы, восемь лет она была "серьезной и немногословной".

Реакция сети

В комментариях пользователи отметили, что они не верят Повалий и ее рассказам. Певице напомнили, что в день, когда она писала этот пост (1 июня), в Киеве погиб ребенок, но она об этом почему-то умолчала. Также пользователи пишут:

"А вы не боитесь Бога? Что вы излагаете, ведь это все ложь"

"Позорище продажное"

"А я так любила ее песни, я на память знала каждое слово ее песен. А теперь я в шоке. Или ее заставили молоть такое, или заплатили?"

Позиция Таисии Повалий

Украинская певица долго молчала о войне, но продолжала выступать в РФ. Лишь в январе этого года Повалий впервые выдала свою реальную позицию. Она заявила, что Россия ее "защищает". Помимо этого, певица заставила свою мать переехать в Москву.

В марте Повалий появилась на росТВ и разрыдалась прямо на сцене. Она ностальгировала о прошлом под свою песню, в которой есть слова "я уже не вернусь".

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