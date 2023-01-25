Женщина долго сопротивлялась, но через два месяца повелась на уговоры дочери-предательницы.

Певица-предательница Таисия Повалий вспомнила разговор с пожилой мамой, когда уговаривала ее переехать из Украины в Россию. По ее словам, в начале полномасштабного российского вторжения она перебралась в Москву и ждала там 80-летнюю маму.

Но женщина наотрез отказывалась уезжать из Украины, так как считала, что здесь ее родина и здесь она должна жить, несмотря на то, что Россия ежедневно выпускает по нам ракеты. Однако у Повалий свое мнение по этому поводу.

Певица, предавшая родную Украину, уверена, что им с мамой лучше будет в Москве. Поэтому она буквально силой заставила ее переехать.

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"Я с мамой была постоянно на связи, она по телефону говорила: "Ты должна быть здесь!". А я отвечаю: "Мама, меня не пускают, Я не могу приехать!" И мама в ответ: "Получается, что я умру, а ты не приедешь?". И я расплакалась: "Нет, мама, я не приеду. Поэтому тебе нужно будет ехать ко мне в Москву". Пройдет два месяца, прежде чем мама согласится уехать в Россию", - сказала Повалий в интервью "Дни.ру".

80-летняя женщина преодолела сложный и длинный путь, чтобы оказаться в москве рядом с дочерью.

"Разве я думала, что на старости лет окажусь в Москве!" - процитировала свою маму Повалий.

Напомним, Таисия Повалий впервые заговорила о войне. Она сказала, что привыкла быть там, где правда. А правда, по мнению предательницы, в России. Она продолжила говорить пропагандистскими нарративами и заявила, что жаждет того, чтобы Украина вышла из зомбированного состояния.

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