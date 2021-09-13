Мальчику было четыре года, когда он начал регрессировать в развитии.

Известная украинская певица Мята (Юлия Загорская), которая сейчас участвует в качестве эксперта в талант-шоу "Співають всі", впервые рассказала о диагнозе своего старшего сына. Ребенок звезды перенес инсульт. На тот момент мальчику было всего четыре года.

Об этом певица решилась рассказать в программе "Зірковий шлях", которая уже появилась на YouTube.

Старшему сыну Мяты было четыре года, когда он начал регрессировать в развитии. Певица заметила изменения и начала водить ребенка на обследования. Однако никто не мог поставить правильный диагноз. Впоследствии звезде удалось найти опытного врача, который рассказал, что именно творится с мальчиком.

У сына Мяты диагностировали поражение мозга. По словам певицы, на мозге ребенка нашли два рубца.

"То есть это как инсульт случился, они (рубцы) не заживают. У нас таких детей даже негде было лечить в то время. Мы нашли единственную клинику и единственного врача, который правильно поставил диагноз", - рассказала Мята.

38-летняя певица также сообщила, как учится ее старший сын. До 10 лет мальчик ходил в частную школу, где с ним занимались специалисты. Сейчас сыну Мяты уже 14 лет и он учится в инклюзивном классе государственной школы.

Звезда подчеркнула, что обучение в частных школах стоит очень дорого, более 25 тысяч гривень в месяц. А инклюзивные классы в государственных образовательных учреждениях помогают детям с особыми потребностями адаптироваться в обществе и не чувствовать себя ненужными.

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Автор: Полина Кузенко