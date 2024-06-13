Сын Таисии Повалий цинично оправдал войну в Украине

Денис Повалий сбежал за границу еще в начале полномасштабного вторжения.

Сын предательницы Таисии Повалий, музыкант Денис резко высказался о войне в Украине и мобилизации. На своей странице в Instagram он опубликовал "историю", в которой сказал, что никто не обязан идти на фронт.

Он сравнил службу в армии с супружеской изменой, а также вегетарианцами, которых никто не заставляет есть мясо.

"Чем таким человек провинился перед государством, что должен не только умирать за него, но и убивать? Только не нужно о "придут насиловать ваших женщин". Не на ровном месте же пришли, а после 8 лет АТО", – выдал Денис.

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Кроме того, он вспомнил об украинской героине Шуре Рязанцево. Известно, что девушка умерла в больнице от сердечной недостаточности. Однако Повалий считает, что она "погибла по собственному желанию".

"Человек пошел на риск по собственному желанию и погиб. А если у людей нет таких убеждений? Справедливо ли гнать их на фронт?" - цинично высказался музыкант.

Стоит отметить, что Денис Повалий уехал из Украины еще в начале полномасштабного вторжения. Более двух лет он живет в Валенсии. А вот его мама Таисия Повалий продолжает жить и работать в России.

Поговаривают, что она живет в бедности со своим супругом Игорем Лихутой, с которым поддерживает преступный режим Кремля.

Напомним, ранее Павел Зибров послал предательницу Повалий.

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