Теперь он Филлип Муравьёв, а не Газманов.

Сын российского певца Олега Газманова, прославляющего диктаторский режим в стране-агрессоре, отказался от фамилии своего отца. Теперь у Филиппа официально другая фамилия.

Однако, смена фамилия никак не связана с войной в Украине и позицией Газманова относительно полномасштабного российского вторжения. Причина, на самом деле, достаточно меркантильная.

По данным росСМИ, смена фамилии связана с их бизнесом (компания по грузоперевозкам), а также с тем, что Олега Михайловича внесли в санкционный список ЕС в октябре 2022 года.

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Теперь Филипп официально Муравьёв. Что по этому поводу думает сам путинист - неизвестно, он пока никак это не комментировал.

Напомним, ранее российская актриса, осудившая войну в Украине, Мария Машкова отказалась от своего отчества. Она больше не хотела быть Марией Владимировной из-за отца, который поддержал геноцид украинского народа и призывал ее сделать то же самое.

Кроме того, актриса из сериала "Не родись красивой" уже получила американское гражданство, а возращаться в Россию она не планирует.

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