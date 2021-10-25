Певица заявила, что она очень устала от проекта и всего шоу-бизнеса в целом.

Украинская певица Евгения Власова прокомментировала свой вылет из шоу "Танцы со звездами" и указала, что ее порадовал "выгон" из проекта. Оказалось, звезда очень устала от шоу-бизнеса и ее утомил насыщенный график.

После оглашения результатов восьмого эфира Власова провела прямой эфир на своей странице в Instagram.

Певица общалась с фанатами прямо из гримерки проекта. Власова заявила, что она очень рада вылету. По словам звезды, она устала от шоу и всего шоу-бизнеса в целом. Однако Власова все равно считает, что она и ее партнер Макс Леонов были достойны дойти до финала.

"Свобода!.. Я так устала от этих синяков, от этих крепатур... Все очень вовремя, все классно", - певица не один раз повторяла о том, что вылет из "Танцев со звездами" ее совсем не огорчил.

По словам Власовой, она очень благодарна всем фанатам, которые ее поддерживали. Певица призывает зрителей продолжать смотреть шоу "Танцы со звездами" и поддерживать участников, которые остались на проекте.

Читайте такжеЕкатерина Кухар намекнула на беременность в эфире "Танцев со звездами"Во время эфира Власова очень мило общалась со своим партнером по танцам. Певица и Леонов весело шутили, обменивались безобидными колкостями и отвечали на вопросы фанатов. Более того, звезда даже заявила, что это именно танцор открыл в ней новую роль.

"Ты меня родил, как танцовщицу!.. Он меня рожал", - со смехом сказала Власова.

Леонов отметил, что певице не стоит уходить из шоу-бизнеса. По словам танцора, певице нужно давать концерты и развивать свою творческую карьеру.

Сама Власова на совет о концертах не отреагировала. Как заметили многие фанаты, певица пыталась казаться счастливой, однако в ее глазах все равно можно было заметить грусть.

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Автор: Полина Кузенко