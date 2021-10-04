Телеведущая показалась в длинном блестящем платье.

Украинская телеведущая Лидия Таран обнародовала в своем инста-блоге новый снимок, на котором предстала в роскошном образе.

Звезда надела длинное блестящее платье на запах, которое идеально подчеркнуло ее талию, выделило зону декольте и игриво приоткрывало ее стройную ножку. Также она сделала волнистые белые локоны и нанесла яркий макияж с акцентом на красные губы.

"Воскресенье. Party time. Примеряю на себя образ загадочной светской львицы. Покер фейс, задумчиво молчать или открыто улыбаться?", - подписала фото Таран.

"Мэрилин Монро", "Очень шикарно", "Так нужно выходить в эфир ТСН", "Невероятная красотка", "Великолепная", - пишут фаны в комментариях.

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Лидия Таран - украинская телеведущая, обладательница премий "Телезвезда" и "Телетриумф". Она начала свою журналистскую карьеру с радио, однако именно телевидение сделало её известной. Кроме основной профессии, Лидия еще занимается своим социальным проектом "Осуществи мечту", цель которого - реализовать мечты тяжелобольных детей в Украине.

С 2009 года Таран является ведущей на телеканале 1+1 и 2+2. Она занималась такими программами, как "Я люблю Украину", "Завтрак с 1+1", "ТСН" и "ПроФутбол".

Известно, что Лидия любит кататься на лыжах, часто меняет свой имидж, а также она участвовала в шоу "Танцую для тебя".

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Автор: Диана Могилевич