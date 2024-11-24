Популярная телеведущая опубликовала новые фотографии и рассказала интересную историю о том, как ее едва не назвали Анастасией.

Известная украинская телеведущая, недавно поздравила всех Екатерин с Днем ангела. На своей странице в Instagram она опубликовала серию фотографий, на которых позирует в стильном платье, демонстрируя свои стройные ножки.

"Екатерины, Кати, Кати - поздравляю вас с нашим Днем. Пусть Ангел оберегает неугомонных Катерин и дает сил двигать этот мир вперед" - написала Катя.

В своем посте Осадчая также рассказала интересную историю о том, как ее должны были назвать. Оказывается, родители ведущей не могли решить, какое имя дать дочери - Екатерина или Анастасия.

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В результате они договорились, что если девочка родится в понедельник, то будет Екатериной, а если в другой день - Анастасией.

"Я родилась в понедельник", - с улыбкой поделилась Екатерина.

Поклонники ведущей оставили множество приятных комментариев под ее постом, поздравляя Екатерину с Днем ангела и желая ей всего наилучшего. Многие также отметили ее красоту и стиль.

Также многим понравилась история о том, как Екатерина получила свое имя. В общем, праздничный пост Екатерины Осадчей создал атмосферу радости и позитива, что особенно важно в сегодняшние непростые времена.

Напомним, недавно Екатерина Осадчая показала сразу трех сыновей.

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