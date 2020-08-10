"Что-то между ног": Светлана Лобода наткнулась на жесткий хейт в сети

Лободу раскритиковали за новое фото.

Известная певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в откровенном наряде.

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Звезда предстала в белом топе, кепке и мини-шортах с мохнатой тканью. Стоит отметить, что фигура у Лободы шикарная, несмотря на то что она родила двоих детей.

"Я не выбирала этот роковой путь. Именно он привёл меня в мир созидания", - подписала фото певица.

При этом данное фото вызвало разногласия у пользователей социальной сети.

"Мохнатка какая-то между ног", "У вас талия не естественно выглядит", "Зачем эти заумные фразы, ведь явно не вы их придумываете", "Раньше одевались, чтобы закрыто было все, а сейчас хоть голые ходят и ничего! Это не мир портит нас, это люди портят мир", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Светлана Лобода с прищепками на сосках поразила сеть новым образом.

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