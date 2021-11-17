Владимир Бебешко приоткрыл завесу личной жизни.

Украинский продюсер Владимир Бебешко дал откровенное интервью в программе "ЖВЛ", в котором рассказал подробности своей жизни, сложных периодах и о скандале с певицей Тиной Кароль.

О сроке в колонии

Владимира Бебешко обвиняли в синдикате. Правоохранительные органы были убеждены, что он создал настоящую мафию. В результате продюсеру пришлось отбывать наказание в колонии - пять лет усиленного режима. К слову, там же он и женился. Супруга приходила к нему на свидания, но режим был строгий. Чтобы не сойти с ума в тюрьме, Бебешко писал музыку. А за примерное поведение его отпустили через четыре года.

О разводе с женой и новой любви

Камнем преткновения в отношениях Бебешко в отношениях с певицей Викой Врадий стал переезд в Америку. Тогда супруги разошлись во мнениях на счет места жительства, и Владимир вернулся в родной Львов. К тому же, кроме творчества их ничего не связывало. Но позже он таки встретил свою любовь, певицу Сашу Белину, которая в 1998 году подарила ему первенца, дочь Евгению.

О харасменте

Продюсер также прокомментировал обвинения в харасменте в адрес Константина Меладзе. По его словам, Меладзе - порядочный человек, и в студии звукозаписи он никогда не замечал за ним такого поведения.

"Я не думаю, что Константин мог открыто себе такое позволить. Но что было вне студии - я не знаю", - рассказал Бебешко.

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Какое-то время Владимир продюсировал певицу Милу Нитич. Но позже звезда обвинила продюсера в бездеятельности и со скандалом ушла от него.

"Вкладывать в нее деньги не имело смысла. Она посчитала, что она молодая и красивая, и должна быть модная. Я жду, когда она это докажет", - добавил Бебешко.

Также у него был инцидент с певицей Тиной Кароль. Однажды он выгнал ее из студии, тем самым сорвав запись песни "Намалюю тобі зорі".

"Она там начала что-то мямлить. А я ей сказал, чтобы она пошла домой и выучила песню. Говорю: "Я не могу слушать, что ты там поешь". Она обиделась и ушла вон. Но она до сих пор это помнит и мы над этим смеемся", - подытожил Владимир.

О пенсии

Продюсер рассказал и о размере своей пенсии. Оказывается, что ежемесячно государство выплачивает ему всего лишь 1800 гривень.

Напомним, ранее Вера Брежнева рассказала о том, как выбивалась из бедности, что ей дало раннее материнство и о семейной жизни с продюсером Константином Меладзе.

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Автор: Диана Могилевич