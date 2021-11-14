Также Юрий Никитин рассказал о самочувствии Андрея Данилка.

Недавно стало известно о смерти матери украинского артиста Верки Сердючки. Он долго держал это в секрете, пока данная информация не появилась в СМИ.

Так, рассказать об этом решился продюсер Юрий Никитин, который сотрудничает с Веркой Сердючкой уже много лет. По его словам, у мамы Данилка были проблемы с сердцем.

"Насколько я помню, там что-то связано с сердцем. Он, конечно же, переживал, но сегодня он уже находится в хорошем состоянии, и, как мне кажется, в отличном самочувствии", - сказал Никитин в программе "Звездный путь".

Читайте такжеЭкс-жена Дзидзьо намекнула на их возможное воссоединениеКроме того, известно, что женщина долго болела, а не стало ее в 2020 году. Теперь Данилко полная сирота, так как ранее не стало и его отца Михаила Данилко. Мужчина умер в 45 лет от рака.

Напомним, ранее Андрей Данилко поделился воспоминаниями из своего детства. По его словам, они жили бедно, а в их доме даже душа не было.

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Автор: Диана Могилевич