Виктория Маремуха рассказала о гостевой браке с Луи.

Самая яркая и запоминающаяся участница второго сезона шоу "Супермодель по-украински" Виктория Маремуха рассказала о свободных отношениях с супругом.

Так, Виктория рассказала, что до войны у них с супругом Луи был гостевой брак. То есть у каждого из них было свое пространство, они не жили вместе изо дня в день. В этот период они часто ходили на свидания, было много романтики.

Но после полномасштабного вторжения они оказались в Тайланде, заперты в одном гостиничном номере. Маремуха признается, что это было сложно для них обоих, так как они привыкли к свободе. Более того, по словам Маремухи, каждый из них мог встречаться с кем-то другим.

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Ведущий Слава Демин уточнил, не считается ли это изменой. На что Виктория ответила, что измена - это когда скрывают, а они выбрали быть откровенными друг с другом.

Она добавила, что до беременности могла встречаться с другими мужчинами, и Луи об этом, конечно, знал.

"У Луи тоже так было. И я знакома с его девушками. Я знаю, что будет много осуждения, но я к этому готова. Это наш выбор и наша жизнь", - добавила модель в программе "Слава+".

При этом она добавила, что боится, если ее супруг влюбится в кого-то другого, потому что сама она очень любит его.

Отметим, у Виктории Маремухи и Луи есть ребенок, который родился в сентябре 2022 года.

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