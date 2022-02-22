Также телеведущий поддержал украинцев.

Украинский телеведущий Юрий Горбунов высказался после признания президентом РФ Владимиром Путиным "Л/ДНР" "независимыми".

По его словам, страх и паника - это лучшие союзники сумасшедшего карлика (Владимира Путина, - УНИАН).

"Однозначно его ждет Гаага! А мы, украинцы, как никогда становимся сильными! Наша вера в армию, Бога, нашу правоту - делает нас сильнейшими в мире! Поэтому верим, помогаем армии, работаем, планируем будущее и сохраняем покой! Слава Украине", - написал Горбунов.

Подписчики Горбунов поддержали его и отметили, что украинцы - это сильный народ.

"Продолжаем развивать Украину", "Героя слава", "Молимся за Украину", "Пусть Господь оберегает наших сыновей, наших защитников", - пишут фолловеры в комментариях.

Напомним, ранее российский музыкант Андрей Макаревич осудил политику Кремля, направленную против Украины.

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