4 апреля украинский актер Остап Ступка в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и на своем автомобиле врезался в припаркованную на остановке машину, за рулем которой находился 38-летний мужчина.
В результате аварии мужчину доставили в больницу, а Ступку задержали. Позже его отпустили домой, однако уголовное дело на него все же завели.
Сегодня стало известно, что ему уже сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения.
Ступке грозит до трех лет лишения свободы. Также его могут лишить водительских прав на срок от трех до пяти лет.
Кроме того, как сообщает пресс-служба полиции Киева, после объявления о подозрении Ступку снова задержали, его отправят в изолятор временного содержания.
Остап Ступка попал в ДТП: подробности
Актер пьяным сел за руль и врезался в машину. Сам он отделался легким испугом, а вот водитель другой машины серьезно пострадал. Сейчас мужчина находится в больнице с травмами средней тяжести.
После этой новости журналистам удалось связаться со Ступкой, однако он отказался комментировать произошедшее.
Позже появились фотографии с места аварии. На кадрах видно, что капот машины, в которую влетел Ступка, разбит вдребезги.