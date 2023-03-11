Его все запомнили харизматичным и смешным.

Актер Борис Смолкин имеет за плечами множество ролей в театре и кино, но одна его роль - особенная. Речь идет о персонаже Константина Николаевича в российском ситкоме "Моя прекрасная няня". Рассказываем, каким был его путь к популярности, а также куда пропал и как сейчас выглядит Смолкин.

Борис Смолкин: биография

Смолкин родился в Ленинграде в 1948 году. С детства он был активным и разносторонним ребенком, после школы сделал выбор в пользу актерства. Он пытался поступить в ЛГИТМиК на факультет музыки и кинематографии, однако не получилось, после чего Борис пошел на химический факультет ЛГУ, но посещал студию Ильи Резника.

В 1972 году будущий артист закончил университет и пошел работать в Театр музыкальной комедии, которому отдал почти 40 лет своей жизни.

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Сейчас Борис Смолкин известен как театральный актер и как актер сериалов и кино. Чаще всего он появлялся в кадре в комедийных образах. Один из таких - персонаж дворецкого Константина в сериале "Моя прекрасная няня".

Смолкин в сериале "Моя прекрасная няня"

Дворецкий Константин, который был главным персонажем ситкома, получил всенародную любовь благодаря своему меткому юмору и невероятному сарказму. В "Моей прекрасной няне" Смолкин снимался с 2004 по 2008 год.

Борис Смолкин сейчас

Актер ведет публичный образ жизни, хотя и не очень активно наполняет свои соцсети. Он появляется в СМИ, демонстрируя свои почти полностью седые волосы. Лицо Бориса покрыли глубокие морщины, которые дают знать о восьмом десятке.

Касательно полномасштабной войны в Украине, которую развязала его страна, Смолкин ничего не говорил в прессе.

Напомним, каким Киркоров был до популярности и пластических операций.

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