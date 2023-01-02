68-летняя певица не стесняется демонстрировать свое тело.

Российская певица родом из Украины Любовь Успенская продолжает зарабатывать кровавые рубли и эпатировать публику. Как говорится, седина в бороду - бес в ребро.

Так, в этот раз она вышла на сцену в достаточно откровенном наряде, который оголял ее ягодицы. Знаменитость надела полупрозрачный комбинезон с черными вставками и браску. Дополнила она образ высокими сапогами.

Однако стоит отметить, что в таком образе очень хорошо видно ягодицы певицы. Вероятно, ее совсем не останавливают цифры в паспорте.

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Реакция сети на образ Успенской

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Кто такая Любовь Успенская

Любовь Залмановна популярна среди ценителей городского романса и русского шансона, хотя давно сменила рестораны на концертные залы. Записывает альбомы, снимает клипы и участвует в шоу. Также она является обладательницей 16 премий "Шансон года".

Напомним, ранее располневшая Успенская вышла на сцену полуголой.

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