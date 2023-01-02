Российская певица родом из Украины Любовь Успенская продолжает зарабатывать кровавые рубли и эпатировать публику. Как говорится, седина в бороду - бес в ребро.
Так, в этот раз она вышла на сцену в достаточно откровенном наряде, который оголял ее ягодицы. Знаменитость надела полупрозрачный комбинезон с черными вставками и браску. Дополнила она образ высокими сапогами.
Однако стоит отметить, что в таком образе очень хорошо видно ягодицы певицы. Вероятно, ее совсем не останавливают цифры в паспорте.
Реакция сети на образ Успенской
- "Женщина переживает 23-ю молодость. Нужно понять и простить"
- "Старушка сбрендила"
- "Мумия в колготках"
- "Она юбку забыла?"
- "Испанский стыд"
- "Как говорила Раневская: "Фасад можно отремонтировать, а канализация все равно старая останется""
- "Жалкое зрелище. Надо уходить вовремя"
- "Какое же дно! Если ты так нарядилась, то и пой на уровне, как Мадонна или Тина Тёрнер. Блин, кто её смотрит?"
Кто такая Любовь Успенская
Любовь Залмановна популярна среди ценителей городского романса и русского шансона, хотя давно сменила рестораны на концертные залы. Записывает альбомы, снимает клипы и участвует в шоу. Также она является обладательницей 16 премий "Шансон года".
Напомним, ранее располневшая Успенская вышла на сцену полуголой.