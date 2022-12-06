Знаменитости 68 лет, поэтому она изо всех сил старается молодиться.

Российская певица Любовь Успенская выступила на одном из концертов вместе со своей дочерью. Знаменитость на выступление надела черный полупрозрачный топ и блестящую юбку.

Вероятно, она хотела казаться моложе на фоне своей дочери, однако таким внешним видом вызвала лишь недоумение у своих поклонников. А все дело в том, что сквозь топ просвечивались складки на ее боках, что выглядело совсем не соблазнительно. Также сквозь топ просвечивался черный бюстгальтер.

Пользователи сети отметили, что такой образ выглядит вульгарно. К тому же они обратили внимание на то, что Успенская набрала несколько лишних кило.

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Стоит отметить, что Успенская неоднократно говорила, что вкладывает в свою внешность огромные суммы. Это касается как шоппинга, так и хирургических вмешательств.

Кто такая Любовь Успенская

Любовь Залмановна популярна среди ценителей городского романса и русского шансона, хотя давно сменила рестораны на концертные залы. Записывает альбомы, снимает клипы и участвует в шоу. Также она является обладательницей 16 премий "Шансон года".

Позиция Успенской относительно войны в Украине

Любовь Успенская родилась в Киеве, однако карьеру строить решила в России. Когда Путин напал на Донбасс и аннексировал Крым, певица не проронила ни слова. Только признавалась в любви российскому президенту.

При этом Успенская регулярно ездила выступать с концертами в Крым и в Киев одновременно, а в 2019 Любовь даже записала песню на украинском языке.

Однако Успенская до сих пор молчит о полномасштабном российском вторжении.

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