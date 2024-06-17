Девушка редко показывает его публике.

Старшая дочь певицы Веры Брежневой - 23-летняя Соня - показала фото с отцом Михаилом Киперманом и обратилась к нему в сети.

Девушка редко публикует новые фотографии с ним. Однако вчера, 16 июня, по случаю Дня отца решила поздравить Михаила и показать у себя в Instagram совместный снимок.

"Поздравляю с Днем отца, самый лучший папа! Скучаю по тебе и бесконечно люблю", - написала Соня.

Видео дня

Что известно о детях Веры Брежневой

Вера Брежнева родила старшую дочь от первого гражданского брака с Виталием Войченко. В 2006 году она вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана. Поэтому Соня является названным ребенком мужа, ведь он ее удочерил, когда женился на певице. У супругов также родилась общая дочь Сара, которой сейчас 14 лет. Позже супруги развелись.

В октябре 2015 года Вера во второй раз вышла замуж за продюсера Константина Меладзе, с которым, по слухам, уже разорвала отношения. Общих детей у них нет.

Напомним, недавно певец Александр Пономарев показал свою 30-летнюю дочь от Елены Мозговой.

Вас также могут заинтересовать новости: