Российская певица редко появляется на публике, чем лишь подтверждает слухи о своей болезни.

Российская певица Надежда Кадышева, которая не осудила полномасштабную войну в Украине, снова "выползла" на сцену. Артистка стала реже давать концерты, но не пропускает пропагандистские мероприятия, такие как "день РФ", который страна-агрессор отмечала 12 июня.

Во время нового выступления Кадышева ошарашила россиян своим видом. Певица снова поправилась, из-за чего у нее будто бы "пропала" шея. Более того, под глазами Кадышевой заметны мешки.

Кадышева в который раз вышла на сцену в парике. Россиянка скрывает свою настоящую прическу и все реже появляется на публике без искусственных волос.

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РосСМИ сразу же принялись обсуждать внешний вид Кадышевой. Издания критикуют певицу и пишут, что она выглядит, будто "старая бабка".

Помимо этого, одно из изданий "прошлось" по лицу Кадышевой. Отмечается, что певицу слишком "раздуло", из-за чего у нее практически не видно глаз.

Также в СМИ обсуждают состояние певицы. По слухам, около года назад она стала реже появляться на публике из-за проблем со здоровьем. В молодости она перенесла онкологию, помимо этого у нее большие проблемы с сердцем.

Что Кадышева говорит о войне в Украине

Российская певица выступала во временно оккупированном Крыму и открыто поддерживала кремлевскую агрессию. На фоне полномасштабной войны, которую РФ развязала в Украине, Кадышева не перестала выступать. Она поздравляла оккупантов 9 мая, также певица не выступила против путинского режима.

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