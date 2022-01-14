Любимый удивил актрису необычным дизайном кольца.

Недавно американский музыкант Колсон Бейкер (Machine Gun Kelly) сделал предложение актрисе Меган Фокс. Теперь безымянный палец звезды украшает дорогое кольцо с бриллиантом и изумрудом.

Об этом пишет издание Е!

Колсон подарил любимой кольцо с изумрудом и бриллиантом, которое заказал у ювелира Стивена Уэбстера. Сочетание двух драгоценных камней выглядит поистине невероятно.

Каждый камень весит семь или восемь карат. Ювелиры оценивают обручальное кольцо Меган Фокс в минимум 400 тысяч долларов.

Пара поделилась радостным событием с фолловерами и уже готовится к свадьбе.

Читайте такжеМеган Фокс шокировала признанием о своем теле на фоне эротической фотосессии с бойфрендом (фото)Тем временем бывший муж Меган-Брайан Остин Грин - прокомментировал ее помолвку. По словам инсайдеров, он не удивился, ведь был к этому готов. Новость мужчину не расстроила. Сейчас он тоже находится в отношениях.

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