Певица рассказала о своих утренних ритуалах в ванной комнате.

Известная певица Дженнифер Лопес в инста-сториз поделилась с фолловерами своими утренними ритуалами.

Так, все эти манипуляции она проводила в ванной комнате, которая выглядит невероятно красиво. На видео можно заметить кремовые полочки для средств по уходу за собой, деревянные шкафчик и двери, а также роскошную плитку рядом с душевой кабиной.

Кроме того, Дженнифер, судя по всему, любит орхидеи, так как эти белоснежные цветы также дополняют интерьер ее ванной.

Также Лопес посоветовала своим поклонникам заботить о коже с самого раннего возраста.

Чем известна Дженнифер Лопес

Помимо того, что Джей Ло является поп-иконой, она также хорошо зарекомендовала себя в дизайнерском бизнесе. Ей принадлежит линия одежды JLo by Jennifer Lopez, которая выпускает одежду, ориентированную на молодых женщин. В 2005 году была запущена новая марка одежды Sweetface.

Еще 12 апреля 2002 года Лопес открыла кубинский ресторан Madre’s в городе Пасадена, штат Калифорния. Но наибольшего успеха звезда добилась в парфюмерном бизнесе. Её первый аромат Glow by J.Lo побил рекорды продаж.

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Автор: Диана Могилевич